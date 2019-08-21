"Ъ": "Россети" хотят выкупить 40,4% акций МРСК Сибири

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК. Об этом в среду пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение холдинга.

По данным издания, апреле текущего года между Министерством энергетики РФ и СУЭК, которая в прошлом году просила министерство о передаче МРСК Сибири в ее управление, велась переписка относительно привлечения частных инвестиций в распределительный комплекс для повышения его эффективности. В министерстве, в свою очередь, назвали "преждевременным" вопрос об увеличении доли СУЭК в МРСК Сибири с учетом отрицательной позиции "Россетей" по данному вопросу.

Отмечается, что позиция холдинга основывается на недопустимости дробления электросетевого комплекса и конфликта интересов при продаже доли в МРСК Сибири. Вместо этого, в качестве одной из мер повышения эффективности электросетевого комплекса, холдинг предложил выкупить у СУЭК 40,4% принадлежащих ей акций. Однако в "Россетях" подчеркнули, что подобная сделка "относится к компетенции правительства РФ и требует согласования на уровне Минэнерго, Минэкономики и Росимущества, поэтому говорить о заключении и условиях потенциальной сделки с СУЭК преждевременно".