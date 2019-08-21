Южная Корея ужесточает проверки японских товаров на предмет повышенной радиации

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Республика Корея ужесточит проверки на радиационную безопасность ввозимых в страну из Японии продовольственных продуктов. Как передает телеканал KBS, об этом сообщило в среду правительство страны.

По его данным, это связано с тем, что ранее в некоторых продуктах питания, ввозимых из Японии, был обнаружен повышенный уровень радиоактивного излучения. В частности, это морепродукты, шоколад, голубика, кофе, ряд соусов и приправ.

После того, как в 2011 году на АЭС Фукусима произошла авария, Южная Корея запретила ввоз японских морепродуктов из восьми префектур. Однако импорт готовых продуктов питания продолжается, в частности, за последние пять лет в страну было ввезено 29 тыс. тонн японских соусов. За этот же срок выявлено 35 случаев повышенного радиационного фона в грузах объемом 17 тонн. При этом уровень радиации в продуктах не превышал допустимого стандарта в 100 беккерелей.

В Управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств тогда объявили, что продаваемые в южнокорейских магазинах японские продукты не представляют угрозы здоровью потребителей.

Однако в правительственных кругах отмечали необходимость более жесткого контроля над импортируемыми из соседней страны продуктами.