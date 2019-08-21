Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов. Об этом говорится в сообщении организации.

"При выборе портвейна стоит также обратить внимание на год урожая. Такое вино должно быть не моложе трех-четырех лет. То есть, в 2019 году самый молодой портвейн на рынке будет урожая 2015-2016 г. г.", - отмечается в сообщении.

Иначе, согласно данным экспертов, при производстве напитка не будет соблюден трехлетний срок выдержки. Как пояснили в Роскачестве, портвейн, произведенный в традиции крымского виноделия, которой сейчас уже больше 100 лет, должен иметь крепость 17-18,5 % и уровень сахара - 6-13%. Речь идет о сладости естественного происхождения, полученной от спелого винограда, поэтому самого сахара в составе специального или ликерного специального вина портвейн быть не должно, подчеркнули специалисты. При этом небольшой осадок в винах такого типа ГОСТом допускается.

По мнению специалистов, лучшие производители таких вин в России имеют статус производителей вин с защищенным географическим указанием, именно на них Роскачество и советует ориентироваться в выборе портвейна. При этом дешевые напитки, продающиеся как портвейн, но имеющие маркировку "винный напиток" никого отношения к настоящему портвейну не имеют, поскольку обычно в их состав входит "плодовый" виноматериал (как правило, яблочный), сахар, ароматизаторы, лимонная кислота, пояснили эксперты.

Говоря о технологии изготовления российских портвейнов, специалисты отмечают, что с оригинальным португальским напитком его роднит только крепление вина алкоголем и выдержка в бочках. По данным Роскачества, при изготовлении портвейна в России, вместо классического для Португалии дистиллята, используют зерновой спирт, однако это не может однозначно свидетельствовать о низком качестве напитка.

"В отличие от виноградного дистиллята, имеющего свою особую вкусовую стилистику, зерновой спирт высокой крепости практически нейтрален. В лучших российских крепленых винах спирт практически не влияет на органолептику, "фиксируя" вкусовые и ароматические характеристики конкретных сортов винограда", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы Роскачества, заслуженного сомелье России Артура Саркисяна.