В Ставрополье считают, что строительство ветропарков позволит создать 500 рабочих мест

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Строительство ветровых электростанций позволит создать в Ставропольском крае 500 высокопроизводительных рабочих мест до 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

"Первый ветропарк в Ставропольском крае планируется запустить в 2020 году на территории Кочубеевского района. Строительство ветропарков и солнечных электростанций окажет существенное влияние на экономику региона: будет создано около 500 высокопроизводительных рабочих мест с заработной платой выше средней по региону", - сказал он.

Строительство ветропарков на Ставрополье ведут три компании: "Ветро ОГК", "Энел Россия" и "Фортум". Ввод всех ветропарков в эксплуатацию планируется до 2024 года, общая мощность объектов возобновляемой энергетики на Ставрополье составит около 1,5 ГВт, что составит 30% в энергобалансе края. По ожиданиям властей, в бюджет края в результате реализации проектов в сфере "зеленой энергетики" будет поступать около 4,5 млрд рублей.

В начале августа в Ставропольском крае открыли первую в регионе солнечную электростанцию, проект реализуется компанией "Солар Системс". Электростанция создается в Грачевском районе, первые очереди уже начали работу. Реализация проекта рассчитана до 2020 года, общая мощность электростанции составит 100 МВт.