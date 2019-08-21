Лошадей карачаевской породы посчитают в КЧР до конца года

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Специальная рабочая группа посчитает на территории Карачаево-Черкесии (КЧР) точное количество лошадей карачаевской породы, отличающихся редкой выносливостью и способностью подниматься на большую высоту, для присвоения выращивающих их организациям статуса племенных. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник отдела животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства КЧР Магомед Салпагаров.

"Будет проведена бонитировка лошадей карачаевской породы на территории КЧР с составлением племенных карточек для отнесения организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, к определенным видам и внесения в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по племенному животноводству. Планируем сделать все до конца текущего года", - сказал Салпагаров.

В пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства отметили, что внесение в перечень позволит организациям получать субсидии из федерального бюджета на развитие племенного животноводства. Для проведения идентификации будет создана специальная рабочая группа. В составе группы будут работать сотрудники министерства сельского хозяйства КЧР и специалисты Карачаево-Черкесской общественной организации "Федерация карачаевской породы лошадей", работа которой направлена на содействие разведению лошадей.

В министерстве пояснили, что бонитировка требуется для комплексной оценки лошадей. "Бонитировка лошадей проводится с целью определения племенной ценности и назначения лошадей на основе их комплексной оценки. При бонитировке лошадь оценивают по происхождению и типичности, промерам, экстерьерным статям, работоспособности и качеству потомства", - рассказала собеседница агентства. Также по итогам проведения работы будут переданы данные для издания очередного тома племенной книги о карачаевской породе лошадей.

В Карачаево-Черкесии два племенных завода и шесть племенных репродукторов, где находится более 4 тыс. племенных лошадей. Всего на начало 2019 года в регионе насчитывалось около 19 тыс. голов лошадей.

Карачаевские лошади выведены на Кавказе и на 100% приспособлены к местным условиям. 20 лет назад на них совершили восхождение на Эльбрус, они занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые выносливые. В отличии от других пород, у этих коней на высоте свыше 2,5 тыс. м не сворачивается кровь.