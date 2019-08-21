Объем промышленного экспорта Москвы увеличился в I полугодии 2019 года почти на 9%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Промышленный экспорт Москвы вырос почти на 9% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношениям Владимир Ефимов.

"Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года составил $7,9 млрд. По отношению к аналогичному периоду 2018 года объем промышленного экспорта увеличился почти на 9%, или на $634 млн. Если говорить о наиболее популярных экспортных продуктах промышленного комплекса Москвы, то в их число вошли механическое оборудование и компьютеры, а также автотехника", - сказал он.

Ефимов уточнил, что 38% экспорта Москвы приходится на машиностроение ($2,6 млрд). Продукция фармацевтической и косметической промышленности также входит в число наиболее популярных экспортных отраслей ($299,7 млн). Экспортный объем легкой промышленности вырос более чем на 8% и составил $241,7 млн.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров пояснил ТАСС, что первое место среди ключевых стран-импортеров занимает Белоруссия. Она закупила столичную продукцию на $1 млрд 18,2 млн. Вторую строчку в этом рейтинге занимает Великобритания. Объем экспорта из Москвы в Великобританию составил $1 млрд 14,3 млн, а рост - 147%. Также, с января по июнь Москва активно экспортировала продукцию в Казахстан, США и Германию. Объем экспорта в другие страны составил $3,72 млрд, что составляет примерно 47% от общего экспортного объема продукции промышленного комплекса.

"Отмечу, в первом полугодии 2019 года московская промышленная продукция экспортировалась в 170 стран. Я уверен, это очень хорошие показатели, но перед нами стоит задача в выводе новых игроков на внешние рынки, что позволит добиться еще большего увеличения объема промышленного экспорта. И здесь важную роль играет индивидуальное сопровождение на всех этапах экспортного проекта, которую оказывает центр "Моспром". В частности, центром осуществляется анализ условий выхода столичных компаний на целевые рынки", - отметил Прохоров.