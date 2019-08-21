РБК: ФАС выявила рост цен авиабилетов на рейсах с SSJ-100

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила более высокие цены на авиабилеты на рейсы, осуществляющиеся на самолетах Sukhoi SuperJet 100 по сравнению с аналогичными маршрутами с иностранными воздушными судами из-за больших расходов на техобслуживание. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на письмо главы службы Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

"По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях - из-за ожидания запчастей и ремонта", - цитирует издание письмо Артемьева.

Как отмечает глава антимонопольного ведомства, расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ-100 почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов. Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает SuperJet.

По данным ФАС, цены на рейсы SuperJet в среднем на 20% выше по сравнению с маршрутами, обслуживаемыми иностранными самолетами. Антимонопольная служба оценивает расходы авиакомпаний на обслуживание российских лайнеров в 7 руб. за кресло-километр по сравнению с 4 руб. для зарубежных машин.

Как сообщают источники РБК, близкие к ФАС, наиболее высокие цены устанавливаются на маршрутах, где основным перевозчиком является "Аэрофлот".

По мнению Артемьева, решить проблему могут бюджетное субсидирование расходов авиакомпаний на лизинг SuperJet и минимизация затрат при простоях самолетов. "Для этого государственным лизинговым компаниям потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами", - говорится в письме.

О самолете

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось в 2011 году.

Крупнейший эксплуатант SSJ в России - "Аэрофлот".