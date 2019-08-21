"Яндекс" выяснил, что 70% покупателей детских рюкзаков берут модели со светоотражателями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 70% покупателей выбирают при подготовке к школе для детей рюкзаки со светоотражающими элементами, которые позволяют водителям транспортных средств легче замечать объекты в темное время суток. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Совместное исследование по покупкам к школе провели два сервиса компании - "Яндекс.Касса" и "Яндекс.Маркет".

"В "Яндекс.Маркете" среди школьных товаров наибольшей популярностью пользовались рюкзаки. Средняя стоимость рюкзаков, которыми интересовались пользователи "Маркета" в августе, составила почти 3900 рублей. Самым привлекательным для родителей оказался бренд Herlitz - на предложения таких рюкзаков пришлось 20% спроса, второе место занял бренд BRAUBERG (14%), третье - Hummingbird. Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали на "Маркете" рюкзаки со светоотражающими элементами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на рюкзаки и ранцы был примерно одинаковый, не смотря на довольно сильное различие между изделиями. Ранец более жесткий и сохраняет форму даже под тяжестью учебников, при этом нагрузка равномерно распределяется на весь позвоночник ребенка. У рюкзака же плотная спинка, но стенки мягкие.

"По данным "Яндекс.Кассы", на книги и учебники россияне тратили в среднем по 475 рублей - это на 9% меньше, чем летом 2018 года. Расходы пользователей на канцтовары (включая рюкзаки и ранцы) тоже сократились - на 5%, до 2426 рублей", - говорится в сообщении.

Этим летом больше всего на книги и учебники тратили жители Центрального федерального округа - в среднем по 580 рублей, самые маленькие средние чеки зафиксированы на Юге России и составляют 359 рублей. При этом расходы на канцтовары (включая ранцы и рюкзаки) в Южном федеральном округе оказались самыми высокими, там средний чек составляет 3009 рублей; cамый маленький средний чек за такие товары был в Сибири - 1422 рубля.

Аналитики зафиксировали первую волну роста заинтересованности школьными товарами еще в конце первого летнего месяца - с 24 июня по 29 июля спрос вырос почти в 1,5 раза. Вторая волна была с 29 июля по 12 августа, в это время спрос увеличился на 20% и продолжает стабильно держаться на высоком уровне, - отмечают в компании. Специалисты "Яндекс.Кассы" изучили данные об онлайн-платежах за покупки к школе в период с июля по 15 августа, а аналитики "Яндекс.Маркета" оценили спрос на конкретные товары в течение лета (до 18 августа).