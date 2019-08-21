"Известия": более 9 млн россиян имеют кредитную нагрузку выше 50% дохода

МОСКВА, 21 августа. Более 9 млн россиян - 15,7% заемщиков РФ - имеют крeдитную нагрузку выше 50% дохода, сообщает газета "Известия", ссылаясь на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что с 1 октября крeдитование заемщиков с высокой нагрузкой потрeбует от банков резервирование средств по повышенному коэффициенту. Такие требования собирается ввести Центральный банк для охлаждения рынка, растущего темпами, превышающими 20% в год. Увеличение потребительского кредитования к 2021 может году стать причиной рецессии российской экономики, если не предпринимать меры, опасался глава Минэканомразвития Максим Орешкин.

Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что заемщики с высокой кредитной нагрузкой вряд ли столкнутся с отказами в кредитах сразу, но ставки для них будут подняты. Это может вызвать волну обращений к нелегальным кредиторам и в микрофинансовые организации.