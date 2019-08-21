Ассоциация банков России отказалась блокировать личные счета предпринимателей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) направила первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову письмо с просьбой запретить ФНС требовать от банков замораживать личные счета бизнесменов. Об этом сообщает газета "Известия".

"В АБР просят Антона Силуанова запретить ФНС требовать от банков блокировать личные счета предпринимателей", - говорится в сообщении.

Сегодня территориальные подразделения ФНС предписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели задолжали государству. Однако счета, которые налоговая требует отключить, зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения, говорится в письме АБР.

Организация также подчеркивает, что подобные действия создают риск нарушения Конституции.

"Деньги в банке - возможно единственный капитал гражданина: его блокировка и взыскание может лишить человека средств к существованию, что противоречит Основному закону страны", - приводят "Известия" цитату из письма.

В АБР также считают целесообразным, чтобы к кредитным организациям не применяли санкций за отказы выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность.