Сбербанк выделит "дочке" Росатома кредит в $400 млн на строительство АЭС "Аккую"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сбербанк России предоставит компании "Аккую Нуклеар" - "дочке" госкорпорации "Росатом" - кредит на семь лет в сумме $400 млн для строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк стал первым кредитором проекта по строительству атомной электростанции "Аккую" в Турции. В рамках сделки Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", дочерней компании госкорпорации "Росатом", кредит в сумме $400 млн на срок семь лет", - говорится в сообщении.

Ранее работы по сооружению АЭС "Аккую" финансировались из федерального бюджета России и собственных средств Росатома, уточнили в банке.

"Аккую" - проект сооружения первой в Турции АЭС. Он реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного РФ и Турцией в мае 2010 года. Энергоблоки ВВЭР-1200 АЭС "Аккую" относятся к самым современным разработкам поколения 3+ с усиленными системами безопасности, которые соответствуют всем существующим требованиям.