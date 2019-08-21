"Газпром нефть" получила лицензии на 12 участков на Таймыре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" получила лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе полуострова Таймыр - в общей сложности на 12 участков суммарной площадью более 5 тыс. кв.км, говорится в сообщении компании.

Участки расположены на территории Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Лицензии на Западно-Таймырские участки 1-12 выданы сроком на семь лет.

В сообщении компании отмечается, что впервые для их получения "Газпром нефть" использовала "заявительный" принцип, который предполагает, что право пользования участком получает недропользователь, который первым подал корректно оформленную заявку. При этом на участке не должно быть открытых запасов или прогнозных ресурсов углеводородного сырья категории D0 или DЛ. К категории D0 относятся подготовленные к поисковому бурению ресурсы к категории DЛ - выявленные локализованные ресурсы.

"Таймыр характеризуется крайне низкой степенью геологической изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Планируется, что в 2020-2021 годах "Газпром нефть" проведет обобщение региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съемку территории. По результатам будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ", - сообщается в пресс-релизе компании.