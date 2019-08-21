ФАС: стоимость временного простоя SSJ-100 не должна сказываться на цене авиабилетов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Стоимость временного простоя самолетов SSJ-100 не должна сказываться на цене авиабилетов, расходы должны быть перенесены на авиапроизводителя и банки, сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Александр Редько.

"Система субсидирования SSJ должна быть изменена таким образом, чтобы затраты на вынужденный простой воздушных судов не относились на авиакомпании и те не перекладывали их на билет. Бремя обслуживания самолетов на этапе развития системы сервиса должны принять на себя институты развития, извлекающие неприлично высокие доходы из этой ситуации, а также производитель", - сказал он.

Газета РБК со ссылкой на письмо руководителя ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову сообщила, что ФАС выявила более высокие цены на авиабилеты на рейсы, осуществляющиеся на самолетах SSJ-100 по сравнению с аналогичными маршрутами с иностранными воздушными судами. По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов в длительных простоях, отмечает издание.

По данным газеты, расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ-100 почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов. Разница приводит к росту стоимости билетов в среднем на 20% на ряде направлений, где летает SSJ-100.