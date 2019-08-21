Власти Москвы выставили на торги участок для строительства производственного комплекса

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московские власти выставили на торги земельный участок площадью 0,36 га для строительства общественно-производственного комплекса в Новомосковском административном округе. Начальная стоимость годовой арендной платы превышает 617 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

"Торги состоятся 19 сентября. <...> По итогам строительства инвестор сможет приобрести земельный участок в собственность или заключить долгосрочный договор аренды на 49 лет", - говорится в сообщении.

Объект расположен по адресу: поселение Десеновское, деревня Десна, улица Центральная, владение 144. Суммарная поэтажная площадь объекта строительства составляет более 5,8 тыс. кв. м.

С победителем торгов будет заключен договор на три года и два месяца, за этот срок арендатор должен завершить все работы по строительству объекта.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 сентября.