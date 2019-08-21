В семи регионах России отмечен рост числа безработных

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю снизилась на 0,8% и составила 719,2 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба Минтруда.

"С 7 по 14 августа 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8% и составила 719,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах, в семи субъектах РФ отмечен рост: в республиках Алтай и Татарстан, Чувашской, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, в Омской и Владимирской областях. Наибольшее снижение численности безработных граждан зафиксировано в Севастополе, Чукотском автономном округе, республиках Марий Эл, Саха (Якутия), Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесской Республике, в Кировской области, в Алтайском и Забайкальском краях.

Не изменилась численность безработных в пяти регионах.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 94 855 человек.