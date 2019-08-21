"Ъ": ретейлеры просят разрешить им выбирать формат лицензии на алкоголь

МОСКВА, 21 августа. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, в которую входит большинство крупных торговых сетей, просят Минпромторг разрешить им выбирать формат получаемой лицензии на алкоголь. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении обращение ретейлеров в профильное министерство.

Согласно текущему законодательству, продавец алкоголя должен получать лицензию на торговлю сразу на юридическое лицо. А Минпромторг сейчас разрабатывает законопроект, предполагающий необходимость получения лицензии на каждую отдельную торговую точку.

"В своем обращении РСПП просит регулятора дать компаниям возможность самим определять способ получения лицензии - на каждую точку или на все юрлицо", - пишет "Ъ".

Ретейл считаеет, что такая схема откроет для компаний возможность определять для себя оптимальную модель торговли.

При этом по текущим правилам аннулирование лицензии в случае нарушений происходит у всего юридического лица. Комиссия РСПП не согласна с таким положение дел и предлагает аннулировать или приостанавливать лицензию только для допустившего нарушение объекта.

В качестве аргумента исполнительный директор АКОРТ Владимир Ионкин приводит отдельные торговые сети, где доля алкогольных товаров в продажах достигает 40%. Приостановка или аннулирование лицензии, если будет касаться всей сети, а не отдельной точки, приведет к колоссальным убыткам, считает он.

В Минпромторге изданию сказали, что принцип "один объект - одна лицензия" предполагает применение единых правил по всей стране, чего нельзя сказать о предложениях РСПП.