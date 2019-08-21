Глава МВД Молдавии высказался за возврат государству аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе высказался за возврат государству Кишиневского международного аэропорта, который находится в концессии у компании Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd. Как сообщил на своей странице в Facebook Нэстасе, такова позиция возглавляемой им "Платформы "Достоинство и правда" (ПДС), которая входит в правящую коалицию в парламенте.

"Необходимо найти механизмы концессионной сделки и возвращения аэропорта под управление государства", - говорится в сообщении. Нэстасе обратил внимание, что у правоохранительных органов есть веские доказательства серьезных нарушений при сдаче аэропорта в аренду Avia Invest, которая затем была куплена компанией Ротшильда. Глава МВД призвал установить мораторий на сделки с аэропортом до окончательного разбирательства.

Ранее за возврат столичного аэропорта государству высказались президент страны Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду. Единственную в Молдавии международную воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов.

В среду президент Молдавии Игорь Додон сообщил о решении срочно созвать заседание Высшего совета безопасности в связи с известием о перепродаже аэропорта.