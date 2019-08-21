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Северный Кавказ

Предприятия ОПК могут наладить сборку комплектующих для электромобилей в Северной Осетии

Речь идет о шести предприятиях, входящих в государственную корпорацию "Ростех"

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Северной Осетии могут стать базовыми для производства в регионе комплектующих для электромобилей. Об этом ТАСС сообщил в среду министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

"Сегодня в Северной Осетии есть шесть предприятий, которые входят в государственную корпорацию "Ростех". Они могут стать базовыми для развертывания производства отдельных узлов и комплектующих для электромобилей", - сказал министр.

Он отметил, что в республике сохранились традиции производства различных компонентов для электронной и других отраслей промышленности. Сохранены и кадры, способные работать в этом направлении.

"Сегодня рост производства сдерживается в основном экономическим факторами. Пока еще такие автомобили остаются более дорогими в сравнении с аналогами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. В первую очередь, это связано со стоимостью и емкостью аккумуляторов. Но человечество не стоит на месте. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем все эти проблемы будут решены и производство таких машин будет развиваться лавинообразно", - отметил Бутов.

В настоящее время в состав госкорпорации "Ростех" входят такие предприятия Северной Осетии, как "Бином", "Топаз", "Гран", "Алагирский завод сопротивлений" и другие.

Власти Северной Осетии освободили их от налога на имущество при реализации инвестпроектов.

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