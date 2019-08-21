Самарские власти продолжают переговоры с инвестором о строительстве обхода Тольятти

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Продолжаются переговоры с инвестором о строительстве автомобильного обхода города Тольятти в Самарской области. Дорога является частью маршрута "Европа - Западный Китай". Строительство, на которое регион сможет получить более 2 млрд рублей, начнется до конца текущего года. Об этом в среду ТАСС сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Вопрос заключения концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в районе села Климовка находится на постоянном контроле правительства Самарской области. Предложение, с которым вышел инвестор, не в полной мере удовлетворяло интересам региона. Поэтому на данном этапе, мы ведем активную работу, чтобы найти оптимальный вариант сотрудничества с концессионером", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росавтодор не предоставил региону средства на реализацию проекта. "Информация, приводимая СМИ о том, что Росавтодор не предоставил в 2019 году Самарской области 2 млрд рублей на реализацию проекта "Европа - Западный Китай", является неверной интерпретацией смысла ранее распространенного заявления Счетной палаты РФ", - сообщили в Росавтодоре.

Счетная палата РФ указала, что Росавтодор в первом полугодии 2019 года не профинансировал межбюджетный трансфер в 2 млрд рублей, который предусмотрен в 2019 году на строительство обхода Тольятти в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай". При этом распоряжение о распределении этих средств в область из федерального бюджета было подписано в апреле 2019 года. Как отметили в Росавтодоре, регион получит средства после заключения концессионного соглашения.

"Строительство такого большого, стратегического для области и всей страны объекта - серьезная и большая работа всего регионального правительства. У нас нет сомнений, что итоговый договор будет учитывать интересы обеих сторон: и власти, и бизнеса",- сказал Богданов, выразив уверенность, что строительство начнется до конца текущего года.

Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу планируется начать в 2019 году и завершить к 2024 году. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и предполагает строительство более 90 км автодорог и моста длиной 3,7 км, которые станут частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Общий объем инвестиций в проект оценивается в 130 млрд рублей.