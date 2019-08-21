Белоруссия предложила России совместно продвигать экспорт в третьи страны

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белоруссия видит хорошие возможности для сотрудничества с Российской Федерацией по оказанию совместной поддержки экспорта в третьи страны. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, встречаясь с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Андреем Слепневым.

"Мы готовы перейти к практическим шагам по поддержке экспорта в третьи страны, особенно той продукции, в которой есть большая доля локализации российского производства", - отметил глава белорусского правительства.

Румас выразил готовность обсудить предложения генерального директора РЭЦ по "финансированию интеграционных проектов, экспортоориентированных проектов, проектов по импортозамещению".

"Вы сегодня будете подписывать соглашение с нашим "Белэксимгарантом" (один из крупнейших страховщиков в Белоруссии - прим. ТАСС). Мы в правительстве приветствуем этот договор, это поможет снизить стоимость конечного финансирования за счет того, что мы уменьшим количество посредников", - сказал Румас. "И те большие линии, которые вы установили, - $500 млн на "Белэксимгарант" - это полностью покрывает наши потребности", - отметил премьер. Румас убежден, что договоренности с РЭЦ будут "способствовать развитию торговых и экспортных операций".

РЭЦ входит в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". В состав группы РЭЦ интегрированы АО "Российский экспортный центр", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" ("ЭКСАР") и государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО "Росэксимбанк").