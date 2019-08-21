Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Развитие российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей - наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба. В последнее время предпринимаются серьезные, беспрецедентные меры, направленные на поддержку бизнеса в регионе, формирование территорий опережающего развития. Вводятся в эксплуатацию объекты промышленной, социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры, огромное внимание уделяется созданию зоны с особым режимом правового регулирования - свободного порта Владивосток. Укрепляются партнерские связи между деловыми кругами России и стран АТР", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Россия как крупнейшая евразийская держава заинтересована в динамичном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и открыта к равноправному диалогу на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах по линии ЕврАзЭС, ШОС и АТЭС. Путин выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, даст старт новым перспективным проектам, которые окажут содействие наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперации. Глава государства подчеркнул, что на площадках V Восточного экономического форума представители федеральных и муниципальных органов власти, а также предпринимательского и экспертного сообществ получат возможность на высоком профессиональном уровне наметить пути реализации национальной программы развития Дальнего Востока.

V Восточный экономический форум пройдет на острове Русский во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его основными темами станут экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе. Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги с Индией, Китаем, Японией, Республикой Корея и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

В 2018 году на ВЭФ было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В форуме приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств.