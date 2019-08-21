Делегацию Южной Кореи на ВЭФ возглавит министр планирования и финансов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги возглавит делегацию страны на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, говорится в поступившем в среду в распоряжение ТАСС сообщении пресс-службы фонда "Росконгресс".

"Официальную делегацию возглавит заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги. Предполагается, что он примет участие в различных мероприятиях форума, в том числе российско-южнокорейских двусторонних мероприятиях", - сказал дипломат.

В состав делегации, как ожидается, войдут более 200 представителей южнокорейского правительства, руководителей провинций, городов и бизнес-сообщества. "В числе знаковых представителей южнокорейского бизнеса, подтвердивших участие в ВЭФ-2019, - президент Korea Gas Corporation Чэ Хи Бон и главный исполнительный директор Lotte Corporation Хван Как-Кю", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул на встрече Кобяков, слова которого приводит пресс-служба фонда "Росконгресс", "Восточный экономический форум уже пятый год подряд становится одним из важнейших событий в развитии двусторонних отношений между Россией и Республикой Корея благодаря неизменно высокому интересу южнокорейской стороны к данному мероприятию".

Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог Россия - Республика Корея с участием ведущих предпринимателей двух государств для обсуждения вопросов по развитию двусторонних экономических отношений, включая деловые проекты. В пресс-службе также указали, что перед ВЭФ агентство содействия торговле и инвестициям Южной Кореи ("КОТРА") планирует провести для представителей южнокорейского бизнеса российско-южнокорейское деловое мероприятие для поиска потенциальных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Посол Республики Корея и советник президента РФ также обсудили проведение Второго российско-корейского форума межрегионального сотрудничества в рамках ВЭФ. Первый форум состоялся в ноябре 2018 года в городе Пхохане.

V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. В 2018 году по его итогам было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие более 6 тыс. делегатов и около 1360 представителей СМИ из 60 иностранных государств.