Роснедра не будут включать спецусловия в аукционы на участки в Арктике

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роснедра не планируют включать в лицензии на газовые участки в Арктике специальные условия с требованием об обязательном сжижении газа на заводах по производству СПГ, как это было сделано в ряде участков, зарезервированных для "Новатэка". Об этом сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Киселев.

"Такого не было никогда (включения спецобязательств - прим. ТАСС). Было поручение зарезервировать часть месторождений под производство СПГ, оно реализовано, это (была) последняя опция", - сказал Киселев.

При этом он добавил, что Роснедра не будут препятствовать вхождению других компаний на этот рынок.

"Компании сами просчитывают свою бизнес-стратегию, они оценивают риски и возможные преференции. Если кто-то еще решит дополнительно входить в этот рынок, мы препятствовать не будем", - добавил глава Роснедр.

Ранее "Новатэк" просил Минприроды России "зарезервировать" для него 10 участков на полуострове под СПГ-кластер и уже получил лицензии на Штормовое, Гыданское, Западно-Сеяхинское и Верхнетиутейское месторождения. В данный момент для "Новатэка" также зарезервированы Бухаринский, Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский участки. Две "дочки" компании - "Арктик СПГ - 1" и "Новатэк - Юрхаровнефтегаз" подали заявки на аукцион на Солетско-Ханавейское месторождение Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, подведение итогов которого назначено на 30 августа.