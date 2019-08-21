Дорожные службы завершили ремонт подъездной дороги к порту Усть-Луга в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Дорожные службы завершили ремонт участка подъездной дороги к морскому торговому порту Усть-Луга в Ленинградской области в Лужской губе Финского залива. Работы стоимостью около 50 млн рублей выполнили по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства области.

"Дорожники Ленинградской области завершили ремонт на участке подъездной дороги к одному из крупнейших морских портов России в Усть-Луге. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Заказчиком работ выступает ГКУ "Ленавтодор", стоимость ремонта - почти 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

При проведении ремонта использовали технологию укрепления грунтового основания дороги. Эта технология увеличивает прочность и срок службы земляной подушки за счет использования переработанных цемента, вяжущих присадок и асфальтовой крошки.

Перевалочная мощность морского торгового порта Усть-Луга составляет 180 млн т различных грузов в год. В порту работают 12 терминалов, обеспечивающих перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.

В 2019 году областное правительство направило более 1 млрд рублей на выполнение задач региональной составляющей национального проекта. Из них 296 млн рублей выделило федеральное дорожное агентство "Росавтодор" на ремонт региональных трасс. До конца 2019 года планируется восстановить 18 участков областных трасс и 13 - в муниципальных районах области.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.