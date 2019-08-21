Управляющая компания Пулково предупредила "Россию" о возможном прекращении обслуживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) предупредила авиакомпанию "Россия" о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга. Об этом ТАСС в среду сообщили в авиакомпании.

"Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов", - сказал в среду представитель авиакомпании "Россия".

По его словам, согласно полученной 2 августа от управляющей компании информации, просроченная задолженность перевозчика составила якобы 123 млн рублей, тогда как в июле ни о какой задолженности перед аэропортом речи не было.

"После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера и базового перевозчика, на которого приходится 29,6% от объема перевозки пассажиров, предоплату", - отметили в авиакомпании "Россия".

Позиция "Воздушных ворот"

В пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" ТАСС сообщили, что вопрос задолженности авиакомпании перед аэропортом не комментируется. Однако там добавили, что с 1 августа 2019 года Пулково изменил условия обслуживания авиакомпаний, в частности, порядок оказания услуг перевозчикам, добавив в соответствующий договор пункт о том, что право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала в прошлом году 10-процентный рост пассажиропотока по отношению к предыдущему году.

"Согласно Генеральному соглашению [о предоставлении аэропортовых услуг], в случае отсутствия оплаты ВВСС имеет право приостановить обслуживание рейса авиакомпании на отправление из аэропорта Пулково", - отметили в пресс-службе.

Там также сообщили, что управляющая Пулково компания обладает правом требовать предоплату. "Предусмотрено право ВВСС на введение системы предоплаты за оказываемые услуги для российских авиакомпаний в случае просрочки платежей <…> Авансовая схема оплаты позволяет минимизировать обоюдные коммерческие риски и риски для пассажиров, в том числе риск приостановки обслуживания рейса авиакомпании на вылет из аэропорта Пулково", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга агентству сообщили, что власти города оперативно оповещены об изменениях финансовых условий обслуживания управляющей компанией воздушных судов Пулково.

Пулково - международный аэропорт Петербурга. В текущем году обслужил более 10 млн пассажиров.

"Россия" - авиакомпания, входящая в группу "Аэрофлот". Базируется в Санкт-Петербурге.