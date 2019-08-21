Власти Дагестана планируют начать выдачу субсидии для организации гостевых домов

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана отмечают рост популярности сельского туризма, для его развития в республике планируют начать выдачу субсидии в размере 200 тыс. рублей для организации гостевых домов в селах. Об этом сообщил в среду ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"Активно развивается этнотуризм, люди хотят погрузиться в сельскую культуру - увидеть местный колорит, попробовать местную еду, пообщаться с сельскими жителями, увидеть, как пасут баранов и доят коров, поэтому часто останавливаются в гостевых домах. Мы начинаем выдавать субсидии по 200 тыс. рублей тем, кто хочет приобрести заброшенный дом в селе, привести его в порядок и сделать из него гостевой дом для туристов. Также планируем освобождать от налогов", - сказал Ибрагимов.

По его словам, в Дербенте создан этнохостел, в регионе работают 44 гостевых дома, при этом их число постоянно растет. Кроме того, власти республики для развития туризма намерены помогать предпринимателям с созданием необходимой инфраструктуры. Так, до конца года при господдержке должны быть реализованы два туристических проекта - "Золотые пески" и "Золотые дюны" в Кизлярском и Дербентском районах.

"Если есть добросовестный предприниматель, который готов вкладывать деньги, мы можем помочь с предоставлением земельного участка, с подведением всех коммуникаций - это дороги, газ, вода, электричество. Но будут прописаны жесткие условия по срокам реализации проектов. Для нас важно поддерживать хорошие проекты, потому что это создание рабочих мест и налоги в местный бюджет", - добавил Ибрагимов.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам, основную часть турпотока в Дагестан составляют жители соседних регионов и промышленных центров России. Большое число туристов посещают город Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район). Власти Дагестана рассчитывают, что турпоток в республику по итогам текущего года увеличится минимум на треть и превысит 850 тыс. человек.