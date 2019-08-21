Разработчик SSJ-100 прокомментировал сообщения о росте цен на билеты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производит SSJ-100) постоянно работает над снижением стоимости использования самолета SSJ-100, но многое в цене авиабилета зависит от тарифной политики самой авиакомпании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСС, комментируя выводы ФАС о том, что стоимость авиабилетов на SSJ-100 выше по сравнению с аналогичными маршрутами на иностранных воздушных судах.

"Прежде всего, в вопросах ценообразования многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний. Авиакомпания "Аэрофлот" никогда не была лоукостером, а позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что соответствующим образом отражается на цене билетов. Со своей стороны производитель постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации SSJ-100, так как в том числе именно снижение эксплуатационных расходов является в данный момент одной из ключевых задач модернизации самолета. В целом в рамках стандартной практики расходы на техническое обслуживание самолетов составляет 20-25% от всех затрат авиакомпании", - говорится в сообщении пресс-службы ГСС.

Ранее газета РБК со ссылкой на письмо руководителя ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову сообщила, что ФАС выявила более высокие цены на авиабилеты на рейсы самолетами SSJ-100 по сравнению с аналогичными направлениями, полеты по которым осуществляются на иностранных судах.

По данным газеты, расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ-100 почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов. Разница приводит к росту стоимости билетов в среднем на 20% на ряде направлений, где летает SSJ-100.