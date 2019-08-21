Большинство автопроизводителей РФ готовы перейти на электронные ПТС в сентябре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Большая часть российских автопроизводителей готова перейти на оформление электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) с сентября. Об этом говорится в сообщении компании "Электронный паспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех").

В пресс-релизе говорится, что в министерстве промышленности и торговли РФ прошло совещание под председательством заместителя главы ведомства Александра Морозова с участием крупных российских автопроизводителей. В ходе него определен перечень компаний, готовых полностью или по определенным моделям перейти на оформление ЭПТС с сентября 2019 года. В список, в том числе, вошли ПАО "КамАЗ", АО "АвтоВАЗ", АО "Мерседес-Бенц Рус", ООО "Автотор Холдинг", ООО "Форд Соллерс Елабуга", ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", ЗАО "ЧП "Сеспель" (производитель полуприцепов), ООО "МЗ "Тонар" (производитель полуприцепов), АО "Бецема" (производитель дорожно-строительной и спецавтотехники).

В сообщении отмечается, что часть оставшихся российских автопроизводителей полностью перейдет на оформление ЭПТС с октября. Таким образом, переход состоится раньше окончания установленного Евразийской экономической комиссией переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года.

По оценке компании "Электронный паспорт", в настоящее время в РФ оформлено более 2000 электронных ПТС. После полного перехода производителей и импортеров на оформление ЭПТС на производимые и ввозимые в Россию автомобили ежегодно только на новые транспортные средства будет оформляться около 1,6 млн ЭПТС.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2019 года планируется перейти на оформление паспортов транспортных средств только в электронном виде (ЭПТС). Их введение упростит различные виды операций с транспортными средствами - оформление, страхование, техосмотр и т. д. Кроме того, операции с ЭПТС дешевле. Так, госпошлина за выдачу и восстановление ЭПТС установлена в размере 600 рублей вместо 800 рублей за бумажный вариант, а внесение изменений оценено в 150 рублей против 350 рублей в бумажном варианте.