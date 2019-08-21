Мантуров заявил, что основные проблемы с послепродажным обслуживанием SSJ-100 уже решены

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Основные вопросы к системе послепродажного обслуживания самолетов Sukhoi SuperJet-100 уже решены, но, тем не менее, система еще находится на стадии развития. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Комментируя выводы ФАС о том, что стоимость авиабилетов на SSJ-100 выше по сравнению с аналогичными маршрутами на иностранных воздушных судах из-за значительного процента простоя самолета, министр отметил, что некорректно сравнивать SSJ-100 с Airbus и Boeing, где модельный ряд состоит из более вместительных самолетов.

"Сравнивать SSJ-100 нужно, во-первых, именно с региональным самолетом. На сегодняшний день его прямые конкуренты - это самолет компании 190-Embraer. Если мы говорим о сравнении. Потому что, если мы сравниваем с Airbus или Boeing - во-первых, это неправильно с точки зрения даже пассажировместимости, - сказал он. - Но это не исключает того, что вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, у нас до сих пор еще в стадии, к сожалению, развития. Мы до этого не имели качественного опыта в части обслуживания гражданской авиатехники и вынуждены были с появлением SSJ-100 развивать эти компетенции самостоятельно, не прибегая пока к иностранным технологиям. При этом основные проблемы, связанные с эксплуатацией, они находятся уже в прошлом".

Комментируя заявление заместителя руководителя ФАС Александр Редько о необходимости переноса расходов за временный простой самолета SSJ-100 на авиапроизводителя и банки, Мантуров заявил, что решение задачи простоя самолета в большей степени зависит от авиапроизводителя, нежели от банков.

Ранее сегодня газета РБК со ссылкой на письмо руководителя ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову сообщила, что ФАС выявила более высокие цены на авиабилеты на рейсы самолетами SSJ-100 по сравнению с аналогичными направлениями, полеты по которым осуществляются на иностранных судах. По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов заключается в длительных простоях, отмечает издание.

По данным газеты, расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ-100 почти в 2 раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов. Разница приводит к росту стоимости билетов в среднем на 20% на ряде направлений, где летает SSJ-100.

В пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" (производит SSJ-100) сообщили ТАСС, что компания постоянно работает над снижением стоимости использования самолета и напомнили, что "прежде всего, в вопросах ценообразования многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний".