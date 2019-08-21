Ульяновские власти разработали законопроект об отмене налога на электромобили

УЛЬЯНОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области разработало и согласовало поправки в региональный закон о транспортном налоге, которые предусматривают освобождение от его уплаты владельцев электромобилей. Об этом сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в соцсети Facebook.

В мае председатель комитета областного парламента по бюджету и экономической политике Александр Чепухин на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) сообщал о намерении разработать законопроект об освобождении от транспортного налога владельцев электромобилей. По мнению Чепухина, такая мера поддержки призвана стимулировать развитие рынка электромобилей в регионе, улучшить состояние атмосферного воздуха и создать здоровую конкуренцию с автомобилями на бензине для сдерживания роста цен на топливо.

"Для стимулирования рынка альтернативного топлива мы приняли решение о предоставлении льгот по транспортному налогу для владельцев автомобилей, оснащенных только электродвигателем. Это важное экономическое направление, которое развивается во всем мире и поддерживается на уровне президента и правительства Российской Федерации", - написал Смекалин.

В пресс-службе председателя правительства региона ТАСС уточнили, что, согласно законопроекту, владельцев электромобилей планируется полностью освободить от транспортного налога. Законопроект о внесении поправок в закон о транспортном налоге будет направлен в областной парламент, где его рассмотрят на ближайшем заседании.

Смекалин отметил, что региональным правительством также принято решение увеличить квоту мощности автомобилей до 150 лошадиных сил для получения льготы по транспортному налогу семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Ранее квота составляла 100 лошадиных сил. Эту категорию жителей также планируется полностью освободить от транспортного налога.

В Ульяновской области сейчас более 4300 таких семей. "Мы уверены, что это решение станет серьезной поддержкой для них. Большинство семей используют автомобили мощностью, превышающей 100 лошадиных сил, и ранее не имели права на льготы", - написал Смекалин.