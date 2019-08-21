Минпромторг намерен расширить поддержку разработчиков микроэлектроники

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минпромторг в 2020 году планирует расширить поддержку разработчиков микроэлектроники в России. Об этом в ходе презентации проекта "Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года", которая прошла в ТАСС, сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак.

"Первый инструмент - это расширение постановления правительства номер 109, которое сейчас работает, субсидирование в части НИОКР. Вводим пятую подпрограмму, она будет посвящена микроэлектронике, и будем просить коллег согласовать нам изменение отношений по собственным и государственным деньгам с 50% на 50%, которые сейчас, на 70% на 30%. Чтобы у нас была возможность больше поддержать отечественных разработчиков, это очень важно, особенно в микроэлектронике", - сказал он.

Вторая мера касается субсидирования разницы в стоимости отечественной микроэлектроники. "Эта мера уже работала в отношении платежных карт "Мир", мы хотим расширить ее для других изделий микроэлектроники. Чтобы попасть в рынок, даже с небольшой партией, надо дать нормальную цену. На сегодняшний момент наши производители из-за того, что у них серий нет, нормальную цену дать не могут, мы будем субсидировать им разницу в цене, с тем, чтобы нарастить свою серийность, чтобы они потом могли укладываться в рыночные механизмы", - добавил глава департамента.

"По факту, после предоставления нам документов о том, что поставка осуществлена, после предоставления отчетов о себестоимости, мы будем с оговоренными нормами рентабельности и прибыльности [поставки] субсидировать предприятиям эту разницу", - пояснил он.

Третья мера поддержки - поддержка дизайн-центров (занимаются разработкой программного обеспечения и компонентов оборудования) в части субсидирования расходов на создание новых рабочих мест, закупку оборудования и операционных расходов. "Подробнее правила будут представлены к концу года, сейчас их проработку мы ведем с отраслевым сообществом и с теми федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), которые будут это согласовывать", - пояснил Шпак.

Представитель Минпромторга также отметил, что необходимо не только заниматься развитием того или иного направления, но и заботиться о выстраивании всей цепочки - от производства до сбыта микроэлектронного оборудования, поэтому работа над стратегией развития электронной промышленности РФ является важной задачей.

О стратегии

В середине августа Минпромторг РФ сообщил, что разработал проект "Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2030 года". Согласно прорывному сценарию, объемы производства в отрасли должны вырасти более чем в 2,5 раза, серьезно планируется увеличить и показатели экспорта. За тот же период гражданский сектор электроники должен вырасти примерно в пять раз - с 940 млрд рублей до 4,6 трлн рублей. Согласно стратегии, приоритетными направлениями для отрасли станут кадры, научно-техническое развитие, средства производства, управление, кооперация, отраслевые стандарты, отраслевая информационная среда, капитализация, рынки и продукты, финансовое обеспечение и инвестиционная привлекательность.