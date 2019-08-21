Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 13 по 19 августа 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году.

С начала года инфляция в России набрала 2,5%, а в годовом выражении на 19 августа составила около 4,3%.

Цены на куриные яйца выросли с 13 по 19 августа на 1,2%, пшено - на 0,6%, рис шлифованный - на 0,4%, мороженую рыбу и творог жирный - на 0,3%, говядину, мясо кур, консервы мясные, сыры, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, макаронные изделия - на 0,2%.

Цены на сахар-песок снизились на 0,9%, баранину - на 0,5%, молоко стерилизованное - на 0,4%, свинину - на 0,3%, масло подсолнечное - на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на помидоры - 8,7%, картофель и морковь - 6,6%, лук репчатый - 6,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.