Минстрой: регионы показывают низкую активность при обновлении ценовых индексов для строек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские регионы демонстрируют низкую активность при выполнении расчетов, необходимых для актуализации индексов ценообразования, применяемых для составления смет бюджетных строек. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Он напомнил, что Россия планирует перейти к ресурсному методу ценообразования в строительстве, который будет применяться для составления смет объектов, возводимых за счет бюджета, и будет основываться на текущей стоимости строительных ресурсов. Первоначально для ускорения перехода было принято решение заморозить прежнюю методику, базисно-индексную. Однако в процессе проведения реформы выяснилось, что для перехода к ресурсному методу нужно время, а потому требуется разморозить прежнюю систему. Для ее применения сейчас необходимо актуализировать сметные индексы, а для этого, в свою очередь, требуется информация от регионов, рассчитанная по определенным формулам.

"К моему великому удивлению, на сегодня мы получили данные только от 11 регионов по экономически обоснованному уровню зарплаты рабочего строителя, хотя там не бог весть какие расчеты. <...> А это означает, что мы не видим картинку по всей стране и начинаем испытывать торможение с главной целью - выпуском экономически обоснованных индексов", - сказал Волков.

Он также отметил, что от регионов должны поступить данные мониторинга стоимости материалов, машин и механизмов, на основе которых будут формироваться индексы ценообразования. "На сегодня менее 10 регионов, по которым мы близки к тому, чтобы этот индекс опубликовать", - уточнил Волков.

Он напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил актуализировать индексы в два этапа: до 1 октября в региональном разрезе и до 1 декабря на федеральном уровне.

Строительство различных объектов, в том числе за бюджетные средства, является одной из главных составляющих всех национальных проектов. Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что в строительство будет вложено около 7 трлн рублей.