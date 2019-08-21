Затраты на День города в Москве превысят 400 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Общие затраты на проведение Дня города в Москве 7 и 8 сентября, на второй день которых приходятся выборы в Мосгордуму, составят около 400 млн рублей, но будут ниже прошлогодних, сообщил в среду ТАСС источник в мэрии Москвы.

"Оценка в 407 млн рублей почти близка к истине, скорее стоит говорить об "около 400 млн рублей". Это ниже, чем в прошлом году, что объясняется рядом факторов: введено много новых площадок в рамках благоустройства города, реконструированы парки. То есть затраты на дополнительное оборудование для праздника постепенно снижаются", - пояснил собеседник агентства.

В среду РБК озвучил данные, что празднование обойдется в 407,5 млн рублей, тогда как в прошлом году затраты составили 457,2 млн рублей, а в день празднования 870-летия в 2017 году - 742 млн рублей. По подсчетам издания, в 2019 году город выделит на праздник наименьший объем средств за последние пять лет.

Самым крупным направлением расходов станет разгон облаков - на это будут потрачены 101,6 млн рублей. На 2019 год в бюджете города на разгон облаков в столице перед праздниками 1 и 9 мая, 12 июня и в День города заложено 410,56 млн рублей. Примерно 49 млн рублей уйдет на праздничное оформление городских округов 7-8 сентября.

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ - они были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Оно охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной, на ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. Также 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.