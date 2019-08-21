"Роснефть" рассчитывает сохранить объемы добычи газа в 2019 году на уровне прошлого года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в 2019 году рассчитывает сохранить объемы добычи газа на уровне прошлого года. Об этом сообщил гендиректор оператора газового бизнеса "Роснефти" - "РН-Газ" - Олег Иванов.

"Ожидаем тот же уровень добычи, что и в прошлом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Добыча газа "Роснефти" в 2018 году составила 67,26 млрд кубометров.

"Роснефть" согласно своей стратегии до 2022 года планирует довести добычу газа выше 100 млрд кубометров в год. Основной прирост, как ожидается, даст проект Роспан с объемом годовой добычи в 21 млрд кубометров, запуск которого намечен на конец 2019 года.

"Роспан Интернешнл" - дочерняя компания "Роснефти", осуществляет добычу газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском и Ново-Уренгойском лицензионных участках.

Предприятие станет основным центром роста добычи природного газа "Роснефти" в ЯНАО. Суммарные запасы углеводородов составляют около 1 трлн кубометров природного газа, 150 млн тонн газового конденсата и 46 млн тонн нефти.

Чистый долг компании

Чистый долг "Роснефти" во втором квартале вырос до $45,7 млрд по отношению к первому кварталу 2019 года, следует из презентации компании.

В материалах отмечается, что этот показатель включает единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на балансе операционной аренды в размере 103 млрд рублей в соответствии с переходом на новый стандарт финансовой отчетности.

Чистый долг "Роснефти" по итогам I квартала 2019 года равнялся $43,9 млрд.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня в комментарии к отчетности за первое полугодие сообщил, что "Роснефть" с начала 2019 года сократила финансовую задолженность и торговые обязательства более чем на 800 млрд рублей. За первое полугодие 2019 года чистый долг и торговые обязательства компании уменьшились на 157 млрд рублей. Значение показателя чистый долг к EBITDA на конец второго квартала составило в рублевом выражении 1,3x.

Прогноз по капитальным вложениям

"Роснефть" понизила прогноз по капитальным вложениям в 2019 году до 1,1 трлн рублей в связи с продлением соглашения ОПЕК+. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами по итогам второго квартала сообщил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

"С учетом принятого участниками соглашения ОПЕК+ решения о продлении договоренностей по сокращению добычи до конца марта 2020 года, компания скорректировала инвестиции в проекты по добыче нефти и снизила прогноз по объемам капитальных вложений с 1,2-1,3 трлн рублей до 1,1 трлн рублей в 2019 году", - сказал он.

По итогам первого полугодия капзатраты "Роснефти" снизились на 3,5%, до 436 млрд рублей. Компания объяснила, что снижение произошло засчет оптимизации программы эксплуатационного бурения.

В июле страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в период до марта 2020 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК". Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. баррелей в сутки и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

Приобское месторождение

Нефтяная компания "Роснефть" благодаря инвестиционным стимулам до 2025 года может дополнительно добыть на Приобском месторождении более 70 млн тонн нефти, об этом также сообщил Федоров.

"В части оценки эффекта от данных инвестиционных стимулов на период с 2020 по 2025 года компания сможет добыть дополнительно на Приобском месторождении более 70 млн тонн нефти, оценочные дополнительные налоговые поступления государству составят 660 млрд рублей, а дополнительный дивидендный поток составит 120 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, благодаря инвестиционным стимулам "Роснефть" сможет инвестировать дополнительные значительные средства в развитие Приобского месторождения на фоне снижения платы по НДПИ за данный участок в объеме 46 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.

Президент РФ Владимир Путин поручил по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, состоявшегося 10 июля, разработать единые критерии к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке нефтяных месторождений в РФ, а также поручил Минэнерго России совместно с Минфином России представить финансово-экономическое обоснование для представления мер господдержки при разработке Приобского месторождения. "Роснефть" просит предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы, аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.

"На сегодняшний день получено положительное заключение со стороны Минприроды и Минэнерго РФ в части расчета объемов данных стимулов. И мы проходим процедуру оформления данных инвестиционных стимулов в ответственных органах федеральной исполнительной власти", - сказал Федоров в рамках телефонной конференции.

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения. Запасы месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" в 2018 году добыла на лицензионном участке 26 млн тонн нефти.