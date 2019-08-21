В Россию ввезут не менее 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство России поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по психотропным препаратам, незарегистрированным на территории РФ. К концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей, сообщили в среду журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Для скорейшего обеспечения детей психотропными лекарственными препаратами, незарегистрированными на территории России, правительством дано поручение Минздраву совместно с региональными органами исполнительной власти сформировать потребность по психотропным препаратам, также дано поручение Минпромторгу и ФГУП "Московский эндокринный завод" направить на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки четырех психотропных препаратов (диазепам, фенобарбитал, медозалам, в формах, которые не производятся в России), а также лекарственного препарата (клобазам), который в России не производится и не зарегистрирован. ФГУП "Московский эндокринный завод" направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки потребности не менее 10 тыс. упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей", - уточнили в секретариате.