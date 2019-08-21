Российский экспортный центр готов наращивать сотрудничество с Белоруссией

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и ОАО "АСБ Беларусбанк" в среду подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию новых совместных проектов в различных областях, включая энергетику и машиностроение. Об этом заявил журналистам генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

"Мы уже несколько лет успешно работаем с "Беларусбанком", более 50 сделок мы уже профинансировали. Подписанное сегодня соглашение направлено на то, чтобы этой работе придать системное звучание, выстроить совместные механизмы и инструменты, которые позволят масштабировать такую поддержку и сделать ее более простой и функциональной для клиентов", - отметил глава Российского экспортного центра.

"За время работы "Беларусбанка" с группой Российского экспортного центра в Республику Беларусь привлечено инвестиций на сумму более $110 млн", - отметил председатель правления "Беларусбанка" Виктор Ананич. По его словам, сегодняшнее соглашение с РЭЦ позволит "улучшить взаимное сотрудничество в части финансирования белорусско-российских проектов в таких отраслях, как энергетика, транспорт, машиностроение".

РЭЦ входит в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". В состав группы РЭЦ интегрированы АО "Российский экспортный центр", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" ("ЭКСАР") и государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО "Росэксимбанк").

ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Белоруссии. Банк занимает лидирующие позиции в банковской системе республики по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.

Сотрудничество с Белоруссией

Слепнев заявил, что РЭЦ видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Белоруссией по поддержке не только взаимной торговли и реального сектора экономики, но и в социальной сфере.

"В прошлом году Российский экспортный центр поддержал взаимную торговлю с Белоруссией на $1 млрд 330 млн. В этом году мы видим хорошую динамику и уверены, что, несмотря на сложности в мировой экономике, мы не снизим эти объемы. Возможно, даже увеличим", - отметил Слепнев.

Он считает важным "внимание политического руководства и деловых партнеров в Республике Беларусь к ценности этого сотрудничества". "Уверены, что конкретные инициативы и проекты по расширению сотрудничества позволят увеличить объемы взаимной торговли и совместную работу на третьих рынках", - сказал гендиректор РЭЦ. Он напомнил, что РЭЦ работает с белорусскими партнерами "по самой широкой линейке, начиная от совместных проектов по поставкам грузовых автомобилей на третьи рынки". "Активно поддерживаем "Белаз", металлургические производства в Белоруссии с российскими технологиями. Мы сейчас обсуждаем проекты в сфере энергетики, перспективные проекты по социальной сфере", - сказал Слепнев.

Он также обратил особое внимание на системные решения для малого и среднего бизнеса. "Благодаря нашим интеграционным процессам сформирован абсолютно конкурентоспособный торговый режим между Россией и Белоруссией. Это открывает возможности для широкого вовлечения в эти процессы малого и среднего бизнеса", - заявил глава РЭЦ.