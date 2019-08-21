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Северный Кавказ

В Чечне разрабатывают программу развития компании "Чеченнефтехимпром"

Компании принадлежат более 1100 скважин, большинство из которых находятся в нерабочем состоянии

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Чечни разрабатывает программу развития нефтедобывающей компании "Чеченнефтехимпром" (ЧНХП). Об этом сообщил в среду премьер-министр региона Муслим Хучиев по итогам совещания.

"АО "Чеченнефтехимпром" является одним из основных предприятий в нефтедобывающем секторе региона, и эффективное использование ресурсов компании напрямую влияет на социально-экономическое развитие республики. По итогам совещания дал поручения ответственным органам исполнительной власти и руководству "ЧНХП", направленные на дальнейшее развитие компании. В частности, завершить работы по разработке программы и плана мероприятий по развитию "ЧНХП", - написал Хучиев на своей странице в Instagram.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром" - одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что это откроет новые возможности для социально-экономического развития региона, создания новых производств и рабочих мест. Компании принадлежат около 2 тыc. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых находятся в нерабочем состоянии.

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