Строительство моста через реку Упу в Тульской области начнется в 2020 году

ТАСС, 21 августа. Строительство моста через реку Упу, который соединит центральную часть города Тулы с Заречьем, начнется в июле 2020 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Тульской области в среду.

"Разработана дорожная карта реализации проекта. Заключение единого контракта на проектирование и строительство моста может состояться уже в конце года, начало строительства - в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

"В соответствии с поручением главы региона принято решение строить бесплатный мост в рамках муниципального заказа. Уже создан эскизный проект и сформирован перечень земельных участков, необходимых для организации подъездных путей. Планируется, что на 60% проект будет профинансирован из регионального бюджета и на 40% - из городского", - приводит пресс-служба слова председателя правительства Тульской области Валерия Шерина.

Работы по строительству моста планируется завершить в 2021 году.

Правительство РФ в апреле выделило Тульской области дополнительно 150 млн рублей на реализацию в 2019 году национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Средства будут направлены на строительство путепровода с мостом через реку Упу в Туле.

Река Упа берет начало из озера у поселка Верхоупье на юго-востоке Тульской области. Протекает по Среднерусской возвышенности и впадает в реку Оку. Длина Упы - 345 км, ширина - 30-40 м. Глубина реки местами достигает 40 м.