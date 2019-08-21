Минсельхоз отметил снижение цен на свинину

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минсельхоз РФ отмечает снижение цен на свинину и ожидает дальнейшего падения стоимости этой продукции. Такую оценку ТАСС высказали в министерстве.

"В связи с тем, что сейчас сезон идет на спад, цены стабилизировались и начали снижаться. Также снижению цен будет способствовать рост производства свинины", - сообщил официальный представитель Минсельхоза.

Он пояснил, что в весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным увеличением потребления мяса в потребительском секторе в период так называемого сезона шашлыков. Однако в то же время, по оперативным данным Минсельхоза на 15 августа, средневзвешенная цена производителей на свиную полутушу без НДС составила 151,59 тыс. рублей за т, что на 5,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. По данным Росстата на 12 августа 2019 года, средние потребительские цены на свинину составили 274,12 рубля за 1 кг, снизившись с начала года на 1,2%.

По прогнозам министерства, по итогам текущего года производство свинины увеличится на 4,1%, добавил официальный представитель Минсельхоза.

Ранее Национальный мясной союз сообщил о том, что ожидает снижения оптовой стоимости свинины в 2019 году на 7-9%, а затем еще на 3-5% в 2020 году из-за роста внутреннего производства. При этом глава союза Сергей Юшин отметил, что сложно прогнозировать, как именно снижение оптовых цен отразится на рознице. Он не исключил, что низкие цены на свинину будут косвенно давить на мясо птицы, стоимость которого также будет снижаться.