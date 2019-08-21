Intel представила первый энергоэффективный чип на базе AI

ТАСС, 21 августа. Корпорация Intel представила свой новейший чип, который стал первым процессором, использующим искусственный интеллект и предназначенным для крупных вычислительных центров, сообщает Reuters.

Чип, разработанный на предприятии в Хайфе (Израиль) известен как Nervana NNP-I или Springhill и может работать с большими нагрузками при минимальном потреблении энергии. В условиях стремительного увеличения количества генерируемых данных, необходимости их анализа и возрастающей сложности расчетов, новый процессор позволит эффективно проводить облачные вычисления и поддерживать использование AI-алгоритмов.

По сообщению Intel, процесс разработки IT решений тесно связан с активной поддержкой технологических стартапов, предлагающих новаторские решения. Одной из первых новый чип стала использовать на практике компания Facebook.