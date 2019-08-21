"Эйр Астана" с 27 октября переводит рейсы на Москву из Шереметьево в Домодедово

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Казахстанский национальный авиаперевозчик "Эйр Астана" с 27 октября сменит аэропорт Шереметьево на Домодедово при выполнении рейсов в направлении Москвы. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства Казахстана в Москве.

"C 27 октября 2019 года "Эйр Астана" переводит свои рейсы из Московского аэропорта Шереметьево в аэропорт Домодедово (Терминал 1). Рейсы из Нур-Султана будут осуществляться согласно обычному расписанию 11 раз в неделю и из Алма-Аты 14 раз в неделю", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба, "до 27 октября все рейсы, прибывающие и вылетающие из Москвы, осуществляются согласно обычному расписанию через аэропорт Шереметьево".

"Эйр Астана" начала полеты из Казахстана в Москву в сентябре 2002 года. С тех пор авиакомпания перевезла более 3,5 млн пассажиров и свыше 26 тыс. т груза.