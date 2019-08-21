Дан старт строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Старт строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска дан в Амурской области, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

На реконструкцию аэропорта в Благовещенске из федерального бюджета планируется направить более 4,6 млрд рублей, реализация проекта рассчитана на 2019-2021 годы. Реконструкцией предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, комплексом зданий и сооружений. Конкурсы по поиску подрядчика на эти работы несколько раз признавались несостоявшимися, поэтому ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (АГА) обратилось в ФАС России за согласованием на заключение контракта с единственным потенциальным поставщиком услуг на реконструкцию аэропорта в лице АО "Гидроэлектромонтаж". После положительного решения ФАС заказчик заключил контракт с подрядчиком.

"Сегодня свершилось долгожданное событие - дан старт строительству новой взлетно-посадочной полосы. Прошло первое совещание с представителями правительства области, заказчиком-застройщиком ФГУП АГА, генподрядчиком АО "Гидроэлектромонтаж" и руководством аэропорта Благовещенск. Новой взлетно-посадочной полосе быть", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Амурской области Павла Матюхина.

Как уточняется, на совещании решали первые организационные вопросы, определяли план на ближайшее время, куда входит передача площадки, ограждение и очистка от леса и кустарника территории, устройство временного рабочего поселка, подготовка рабочей документации. Отмечается, что на днях пройдет передача строительной площадки заказчиком подрядной организации, которая вскоре начнет выполнение первых строительных работ.

На сегодня длина взлетно-посадочной полосы аэродрома в Благовещенске составляет 2,8 км, после реконструкции она будет на 200 м длиннее. После реконструкции будут устранены все дефекты, которые существуют, несмотря на то, что полосу постоянно ремонтируют. Строительство второй взлетно-посадочной полосы позволит привлечь к выполнению полетов авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", парк которых сейчас аэропорт принимать не может, а, следовательно, распространить на жителей Амурской области программу "плоских тарифов".