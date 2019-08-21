Главы МИД РФ и ФРГ договорились содействовать реализации "Северного потока - 2"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва и Берлин условились содействовать реализации крупных совместных инвестиционных проектов, в том числе строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"При рассмотрении торгово-экономических вопросов мы выразили заинтересованность углублять и инвестиционное сотрудничество, содействовать нашим компаниям в реализации крупных проектов, включая "Северный поток - 2", - отметил глава МИД РФ.

"Мы приветствуем настрой германского бизнеса на активную работу в Российской Федерации, что подтвердилось в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума, где германский бизнес был одним из самых представленных", - добавил он.