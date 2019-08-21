Триллионный эффект. За четыре года на ВЭФ заключено более 700 соглашений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) за четыре года привлек на Дальний Восток иностранных и российских инвесторов, привлек во Владивосток глав азиатских стран с самыми развитыми экономиками мира, послужил основанием для переноса столицы округа из Хабаровского края в Приморский край и познакомил тысячи человек с удивительной культурой народов, населяющих дальневосточные земли, считают представители субъектов ДФО и федеральных ведомств, ежегодно принимающие участие в работе ВЭФ.

Пятый ВЭФ пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Участие в нем, как сообщили ТАСС в пресс-службе "Росконгресса", намерены принять не менее 4 тыс. человек из более чем 30 стран, а основой деловой программы станет анализ проделанной за пять лет работы по социально-экономическому развитию ДФО. Планируется не только рассмотреть основные экономические показатели и представить достижения, но и обсудить формируемую с учетом предложений дальневосточников Национальную программу развития округа.

По данным фонда "Росконгресс", выступающего организатором форума, за четыре года проведения ВЭФ на его площадке было подписано в общей сложности 731 соглашение на сумму 8,8 трлн рублей. При этом, если на первом ВЭФ участниками форума было заключено 80 соглашений с объемом инвестиций 1,3 трлн рублей, то в 2018 году их число выросло почти в три раза - до 220 соглашений на сумму свыше 3 трлн рублей. Рекордное число участников Восточного форума зарегистрировано также в 2018 году - 6 тыс. человек, в числе которых 1,4 тыс. аккредитованных журналистов. Тогда ВЭФ посетили пять глав государств, а делегации участников представляли максимальное в истории форума число стран мира - 60.

Участие первых лиц

Президент РФ Владимир Путин не пропустил ни одного Восточного экономического форума. Начиная с 2015 года именно к датам проведения ВЭФ были привязаны почти все поездки главы государства во Владивосток (за исключением российско-северокорейского саммита в апреле этого года). Путин традиционно выступает на пленарных заседаниях ВЭФ и проводит серии встреч с иностранными лидерами, однако график ежегодных поездок президента в Приморье не ограничивается только площадкой форума.

Так, в прошлом году у Путина на ВЭФ и в преддверии форума во Владивостоке состоялось свыше двух десятков мероприятий, включая переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ (одним из традиционных участников ВЭФ) и председателем КНР Си Цзиньпином, заседание президиума Госсовета, а также посещение судоверфи "Звезда", детского центра "Океан" и турнира по дзюдо. Не менее насыщенным был и график главы государства в дни Восточного экономического форума в предыдущие годы - переговоры, заводы, совещания. В 2016 году даты проведения форума выпали на первые числа сентября, и Путин в День знаний посетил одну из гимназий Владивостока.

Президент РФ в своих выступлениях на пленарных заседаниях ВЭФ традиционно уделяет внимание вопросам социально-экономического развития российского Дальнего Востока и укрепления безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорит об актуальных темах мировой политики и экономики - торговых противоречиях, санкциях и так далее. За выступлениями лидеров на пленарном заседании всегда следует живая и интересная дискуссия, нередко богатая на сенсации. Так, в 2018 году во время заседания Путин неожиданно предложил Синдзо Абэ до конца года заключить мирный договор между Россией и Японией "без всяких предварительных условий" (этого в итоге не произошло, но уже на следующей встрече лидеры двух стран договорились активизировать переговоры на основе советско-японской Декларации 1956 года).

В этом году российского лидера на ВЭФ снова ожидает целый ряд двусторонних встреч с гостями форума, среди которых японский премьер, глава правительства Индии, премьер-министр Малайзии и президент Монголии.

Значимость для ДФО и основные соглашения

Значимость Восточного экономического форума в развитии округа подчеркивают в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Так, в 2018 году в рамках ВЭФ состоялось заседание президиума Госсовета, речь на котором шла о выделении на территории Дальнего Востока центров экономического роста и комплексной модернизации их инфраструктуры.

"Восточный экономический форум стал важной площадкой для налаживания диалога между властью и бизнесом. Безусловно, если одни не будут слышать других, ни о каком экономическом развитии не может быть речи. ВЭФ позволяет не только услышать мнение экспертов по значимым вопросам, но и подключить к диалогу других заинтересованных участников. Из года в год число желающих посетить мероприятие растет, это еще одно подтверждение эффективности площадки", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Большую роль в развитии Дальневосточного федерального округа играют и ежегодно подписываемые на форуме соглашения. Среди наиболее значимых сделок, подписанных на ВЭФ за четыре года его проведения, было соглашение между НК "Роснефть" и индийской ONGC о продаже 15% "Ванкорнефти", соглашение между ПАО "Газпром" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода в 2015 году.

В рамках ВЭФ в 2016 году было подписано соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта "Амурский газохимический комплекс" между Минвостокразвития России и ПАО "Сибур Холдинг" с общим объемом инвестиций 500 млрд рублей.

В 2018 году на ВЭФ было подписано 220 соглашений, среди которых договор ПАО "Аэрофлот" с Объединенной авиастроительной корпорацией о поставке авиакомпании партии самолетов "Сухой Суперджет-100" на 210 млрд рублей, а также соглашение о реализации инвестиционного проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны на 360 млрд рублей между ООО "ГДК Баимская", "KAZ Minerals PLC", правительством Чукотского автономного округа и Минвостокразвития РФ.

Эффект для регионов

Ежегодно участие в ВЭФ принимают и делегации регионов России - за четыре года проведения в общей сложности его посетили представители 35 субъектов, в том числе 27 - в 2018 году. Традиционно во Владивосток в начале сентября приезжают представители всех регионов Дальнего Востока - от Сахалинской области до недавно вошедшей в состав округа Бурятии.

В частности, по словам министра экономического развития и внешних связей Амурской области Людмилы Старковой, представители Приамурья подписали на форуме большое количество важных для его развития соглашений, открывающих далеко идущие перспективы. Это соглашения о сотрудничестве правительства области с ПАО "Сибур Холдинг", в рамках которого предусмотрено развитие газохимической отрасли в регионе, и с ОАО "Технолизинг" о строительстве в Приамурье завода по производству метанола с объемом инвестиций 37,5 млрд рублей и созданием более 200 рабочих мест. Благодаря еще одному соглашению, подписанному в рамках форума с "Газпром переработка Благовещенск", инвестор и заказчик проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода получила статус резидента ТОР "Свободный".

Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) за четырехлетнюю историю форума подписано порядка 10 соглашений, в числе которых - соглашение с японским партнером Hokkaido Corporation о реализации первого этапа круглогодичного тепличного комплекса "Саюри". В регионе также отмечают значимость переговоров и подписание Меморандума о взаимопонимании между правительством Якутии и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) на ВЭФ - 2018, предполагающее сотрудничество республики с японскими партнерами в реализации инвестиционных проектов в таких отраслях, как утилизация отходов, транспортная инфраструктура, возобновляемые источники энергии и сельское хозяйство.

"Восточный экономический форум выступает глобальной площадкой для установления деловых контактов и связей, обсуждения перспектив развития Дальнего Востока и Хабаровского края, в частности. Если говорить об итогах проведения ВЭФ в прошлые годы, то всего, в общей сложности было подписано порядка 40 соглашений", - рассказал ТАСС министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников, отметив, помимо соглашения на поставку региональных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, соглашение с компанией "Русолово" о строительстве на территории края горнодобывающего предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения.

В министерстве экономического развития Сахалинской области ТАСС рассказали, что за 4 года участия региона в ВЭФ было подписано порядка 55 соглашений. "Важный вклад в развитие экономики и инвестиционной деятельности в регионе внесли соглашения с компаниями, которые сегодня являются резидентами ТОР и СПВ, успешно реализующими проекты в Сахалинской области. Таким проектом, например, является проект по строительству двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тыс. тонн в год компании "Грин Агро-Сахалин", - отметили в ведомстве.

Культурная программа и "Улица Дальнего Востока"

Одной из точек притяжения для участников форума на острове Русский каждый год становится выставка "Улица Дальнего Востока", на которой каждый регион округа представляет свой туристический и экономический потенциал. "Интерес к выставке "Улица Дальнего Востока" увеличивается с каждым годом, о чем говорит рост числа посетителей. В 2018 году за шесть дней работы "Улицу Дальнего Востока" посетили около 70 тысяч человек, что стало рекордной цифрой за все годы проведения выставки. Для сравнения, в 2017 году число посетителей составило порядка 50 тыс.", - рассказали ТАСС в пресс-службе фонда "Росконгресс".

По словам организаторов, в 2018 году самыми популярными были павильоны Сахалинской области, выполненный в виде двух набегающих на сушу гигантских волн, и Камчатского края - представлявший собой четыре отдельных постройки в форме икринок. Они и стали победителями конкурса на лучший павильон ВЭФ-2018, заняв первое и второе места соответственно. В 2016 году экспозиция Камчатки была признана лучшей - павильон региона был оформлен в виде действующего дымящегося вулкана, а рядом с ним располагался макет гейзера и национальные жилища коренных народов Севера.

Культурная программа Восточного экономического форума ежегодно дает участникам форума возможность увидеть выступления лучших творческих коллективов всех регионов округа. В 2019 году свои концертные номера покажут на ВЭФ коллективы и из двух новых регионов округа - Бурятии и Забайкалья.

Также в мероприятиях в рамках культурной программы ВЭФ участвуют иностранные творческие коллективы и артисты. В 2017 году перед гостями форума и жителями Владивостока выступила индийская фьюжн-группа Indian Ocean. В 2018 году на Приморской сцене Мариинского театра в рамках Года Японии в России прошел концерт "Мелодии осени 2018" в исполнении солистов из Японии. В другом концерте - "Брух. Шуман. Шостакович. Чайковский" симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра - выступили солисты из КНР, Республики Корея и Японии.