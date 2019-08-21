Эксперты: рубль продолжает укрепление на фоне позитивной обстановки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Рубль укрепляется второй день подряд относительно доллара США в преддверии налогового периода, а также на фоне благоприятной внешней обстановки и роста цен на нефть. Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что в ближайшие дни курс национальной валюты продолжит умеренное укрепление.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 1,16%, до 65,79 рубля, курс евро уменьшился на 1,14%, до 73,028 рубля. Вслед за валютой позитивную динамику демонстрируют и российские индексы. Индекс РТС увеличился на 1,23%, до 1280,19 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 0,04% - до 2673,95 пункта, следует из данных торгов. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне также выросла - на 0,92%, до $60,62 за баррель.

Ослабление рубля с начала августа было вызвано факторами, носившими краткосрочный характер, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Обратное движение, которое мы сейчас наблюдаем, похоже на начало возврата курса к фундаментально обоснованным уровням. В отсутствие новых сильных негативных внешних факторов рубль должен продолжать укрепляться в обозримой перспективе", - пояснил он.

Прогноз на четверг

Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что основными факторами, позволяющими рублю пребывать в числе лидеров укрепления на развивающихся рынках, выступают: конвертация валютной выручки в рамках подготовки к налоговому периоду, растущие цены на нефть и улучшение геополитического фона после поддержания американским президентом идеи возвращения России в формат G7.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека полагает, что завтра российская валюта будет варьироваться в пределах 65,5-66,3 рубля за $1. Российский рынок в свою очередь может консолидироваться в районе значений 2660-2680 по индексу Мосбиржи, добавил он.

По прогнозам "БКС Премьер", после выхода данных о сокращении запасов сырья в США за минувшую неделю, завтра нефтяные котировки имеют шансы закрепиться выше $60 за баррель. Дейнека добавил, что в пятницу в настроениях рынков может возобладать осторожность в преддверии выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. "Сигналы, так или иначе касающиеся торгового конфликта США и КНР и переговорного процесса, связанного с ним, также будут в фокусе внимания", - пояснил эксперт.

Остальные участники также ожидают умеренно-позитивного движения российской валюты в ближайшие дни. Специалисты Промсвязьбанка полагают, что на фоне нормализации конъюнктуры мировых рынков и роста цен на нефть в ближайшие дни рубль к доллару будет придерживаться середины диапазона 65-67 рублей.

То, что при отсутствии существенного внешнего негатива рубль может вскоре вернуться в диапазон 64-66 рублей за $1, в том числе при поддержке предстоящего налогового периода, считают и в РФПИ. "Слабость внутреннего спроса, комфортный график погашения внешнего долга частного сектора, все еще приемлемые цены на нефть и относительно высокие ставки по рублям - все это будет поддерживать профицит текущего счета и стабильность всего платежного баланса. При этом фактор неблагоприятной сезонности будет постепенно ослабевать в ближайшие месяцы, что также будет умеренно-позитивно (при прочих равных) для рубля", - пояснили специалисты фонда.

Специалисты ГК "Финам" и ИК "Велес Капитал" в свою очередь сужают прогнозируемый диапазон на оставшиеся дни недели до 65,0-65,5 рубля за $1.