СМИ: Фридман обжаловал вызов в суд Испании по делу о банкротстве испанской компании

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Защита бизнесмена Михаила Фридмана обжаловала постановление о его вызове в суд Испании в качестве подозреваемого для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

По его информации, в заявлении адвокатов говорится, что обвинения "основаны на ряде чрезвычайно открытых и неопределенных заключений". Защита считает, что ни в заключении прокуратуры по делам коррупции Испании, ни в постановлении о вызове в суд "ясно не упоминается ни одного действия" Фридмана, который являлся лишь акционером компании. Адвокаты уточняют, что он не мог принимать решений, которые могли бы привести к банкротству Zed WorldWide.

В начале августа Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд 12 сентября, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считает, что Фридман, как акционер и кредитор предприятия, мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Как утверждает сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. В ноябре 2017 года Фридман направил документ испанской прокуратуре, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.