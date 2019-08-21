Садоводы в Крыму приступили к возрождению автохтонных сортов яблок

ПОС. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ /Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Садоводческие предприятия Крыма приступили к возрождению автохтонных сортов яблок на полуострове и увеличат площади под их выращивание, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Садоводы Крыма начинают понемногу возрождать забытые, но некогда популярные сорта яблок, таких, к примеру, как Кандиль-синап. Оно было популярным с давних времен, а в советские времена, выращивалось в каждом колхозе", - сообщил Рюмшин.

Он добавил, что площади посадок растут с каждым годом в промышленных масштабах. В частности, по состоянию на 1 августа 2019 года площадь составляет около 500 га.

"Мы <...> только сейчас можем сказать, что Кандиль-синап в Крыму сохранился, и хотим, чтобы его высаживали как можно больше, чтобы восстановить былую популярность", - отметил он. Рюмшин отметил, что этот сорт яблок отличается хорошей сохранностью, морозостойкий и относится к поздним сортам, которые собирают осенью.

Леонид Рыков, генеральный директор одного из крупнейших производителей яблок в регионе "Крымской фруктовой компании", занимающей около 40% рынка, отметил, что акцент в своей работе делают на возрождении крымских сортов.

"Под Кандиль-синап у нас занято 25 га садов, в этом году закладываем еще 25 га. Это очень популярный сорт, вкусный и крымский. Мы его называем вип-сортом, потому что производство пока небольшое, поставляем, как правило, по спецзаказам", - отметил Рыков.

Поставки увеличат

Селекционеры предприятия несколько лет назад вывели и свой поздний сорт яблок, на основе крымских сортов, который назвали Леди Крым, уже получивший популярность у покупателей. В целом в этом году планируется собрать порядка 50 тыс. тонн яблок, что на 10 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Рост произошел за счет расширения площадей под сады.

Рыков отметил, что в этом году поставки крымских яблок на материковую часть России будут увеличены, а география расширена. Кроме традиционных Москвы и Санкт-Петербурга, яблоки из Крыма будут отправлены в торговые сети Дальнего Востока и Сибири.

Ранее Рюмшин сообщал ТАСС, что урожай яблок в крымских хозяйствах в этом сезоне может быть больше прошлогоднего, который принес 94,6 тыс. тонн.

Площадь плодоносящих садов, в которых уже идет уборка, в этом году в Крыму увеличилась на 200 га и достигла 3,7 тыс. га, крымские аграрии ожидают урожай 98,8 тыс. тонн яблок.

По данным Минсельхоза Крыма, в регионе выращивают сорта яблок Голден Делишес, Гала, Грани Смит, Ренет Симиренко, Брэбвэл, Фуджина, Джонаголд, Флорина, Голдкрым.