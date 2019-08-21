Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров будет создана в 2020 году, сообщили в пресс-службе Миниранса РФ.

"К концу 2020 года будет создана единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров", - говорится в сообщении министерства.

В соответствии с поручением президента России Минтранс разработал проект концепции единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП). С 15 мая по 15 июня 2019 года был проведен пилотный проект с ее использованием на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов на регулярных и заказных автобусных маршрутах межрегионального сообщения, отметили в министерстве.

"В рамках пилотного проекта продемонстрированы основные функции системы: мониторинг полного цикла пассажирской перевозки, объединения информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след, сбор информации с различных систем мониторинга и контроля, а также систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки/ высадки", - сообщили в пресс-службе.

При этом в минтстерстве отметили, что за время проведения пилота в системе было зарегистрировано более 300 рейсов и свыше 3 тыс. проездных документов. "Пассажирские билеты содержали QR-код с уникальным идентификатором перевозки, который однозначно позволял идентифицировать легальность перевозки и ее параметры в реальном времени", - уточнили Минтрансе.

Оператором эксперимента выступило ООО "Технопасс", предоставившее разработанный прототип Системы мониторинга и контроля и организовавшее взаимодействие между перевозчиками, оператором госсистемы "Платон" (ООО "РТИТС"), агрегаторами по продаже билетов (ООО "ОднаКасса"), Ространснадзором, ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", также сообщили в Минтрансе.

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов отмечал, что новая система мониторинга повысит качество предоставляемых сервисов для удобства пассажиров при оформлении и оплате билетов, позволит оптимизировать затраты перевозчиков и будет способствовать вытеснению нелегальных перевозчиков с рынка.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных пассажироперевозок между регионами.

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