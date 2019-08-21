"Силовые машины" вышли из СП с германской Linde

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Силовые машины" продали свою долю в размере 26% в совместном предприятии (СП) с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для применения на предприятиях по переработке и сжижения природного газа. Об этом говорится в отчете "Силовых машин" за первое полугодие.

"В июле 2019 г. группа продала компании под общим контролем 26% доли в ассоциированной компании ООО "Линде Северсталь". Результат от данного события не оказал существенного влияния на финансовые результаты и финансовое положение группы", - говорится в документе.

"Северсталь" ранее сообщала, что выкупит долю "Силовых машин" в компании "Линде Северсталь". Приобретение металлургической компанией доли "Силовых машин" в совместном предприятии "полностью соответствует одному из ключевых подходов обновленной стратегии "Северстали" - более тесному сотрудничеству с клиентами по предоставлению индивидуальных решений".

До сделки доля Linde в СП составляла 74%, "Силовых машин" - 26%.

Совместное предприятия "Силовых машин" и Linde было создано в июне 2017 г. в рамках локализации производства СВТО в России. Изначально доля "Силовых машин" в нем составляла 50%, но позднее была снижена до 26%.

"Силовые машины" и "Северсталь" контролируются бизнесменом Алексеем Мордашовым.